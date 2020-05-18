Ткаченко проведет выездное заседание комитета Рады на киностудии «Укркінохроніка»

Глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко сообщил на своей Facebook-странице, что 20 мая он намеревался провести выездное заседание комитета на киностудии «Укркінохроніка». Во время заседания собирались рассмотреть «многолетние хищения имущества» двух государственных киностудий в Киеве: «Національної кінематики» и «Укркінохроніки».

«Все шло по плану, но на днях получил «интересное» письмо от адвоката, которая представляет ГП «Укркінохроніка». В письме сообщается, что провести выездное заседание в помещении предприятия невозможно. Новую дату заседания назначить тоже пока не могут, апеллируя к карантину, — отметил Ткаченко. — На самом деле, прячась за спинами собственных сотрудников, руководство киностудии намеренно саботирует проведение заседания комитета. Потому что так проще скрыть факты того, что студии доведены до банкротства, долги за коммунальные услуги накоплены, уникальный фильмофонд разворовывается, а часть имущества отчуждается под коммерческую застройку через налаженные схемы».

Глава комитета подчеркнул, что Комитет гуманитарной и информационной политики не меняет планов: 20 мая он проведет выездное заседание на территории киностудии. «Заставлять весь персонал приезжать на киностудию не требуется. Достаточно вас, ее руководителей. Найти ключи, чтобы открыть киностудию, вы же сможете?», — осведомился Александр Ткаченко.

Напомним, ранее глава комитета сообщил, что в Офисе президента рассмотрели ряд инициатив для поддержки кинематографии.

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Фото: архив «Телекритики»

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