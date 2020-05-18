Александра Дубинского не пустили в студию Шустера

15 мая народный депутат от партии «Слуга Народа» Александр Дубинский решил посетить студию ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на ТРК «Украина«. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

Нардеп заявил, что ему предложили онлайн-включение по Skype, однако он предпочел присутствие в студии. Тем не менее Дубинского не пустили в здание.

«На YouTube-трансляции Савика Шустера в рекламном перерыве заявили, что они готовят официальное заявление по поводу моего (не)участия в эфире. Они объясняют невозможность моего присутствия в студии карантинными мерами. Поясняют, что наличие еще одного участника невозможно из-за предусмотренных расстояний между стульями 1,5 метра», — написал нардеп. Он также отметил, что его могли разместить на пустых трибунах.

Савик Шустер в свою очередь сказал, что в студии могут присутствовать максимум 8 человек с соблюдением дистанции. По его словам, Дубинского пригласили к участию в передаче в формате онлайн-трансляции, что было оговорено заранее. «За сорок минут до программы человек (Александр Дубинский — ред.) решил приехать сюда, устроить весь этот «шухер» на проходной, выйти в прямой эфир на своем стриме, говорить какие-то глупости и вранье», — заявил Шустер.

Напомним, ранее стало известно, какой продакшен производит программу Савика Шустера.

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Фото: Facebook-страница «Шустер LIVE»

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