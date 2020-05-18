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Reddit будет награждать пользователей собственной криптовалютой

от Telekritika
От Telekritika 459
Главная Диджитал Reddit будет награждать пользователей собственной криптовалютой

Социальный новостной сайт анонсировал нововведение.

Социальная новостная платформа Reddit объявила о выпуске собственной криптовалюты на платформе Ethereum, сообщает Bloomberg.

Reddit займется выпуском своей криптовалюты, которую будет использовать для поощрения пользователей и продажи разных опций. В комментарии Bloomberg инвестор Аарон Браун отметил, что Reddit, возможно, намеревается создать собственную валютную систему, и сейчас предпринимает первые шаги в этом направлении.

Пока что рано что-либо утверждать, но уже известно, что тестирование токенов будет проходить летом 2020 года и что токены будут доступны определенной группе пользователей. Последние смогут зарабатывать на комментариях, а тратить на приобретение эксклюзивных баджей, использование анимированных эмодзи и возможность отвечать гиф-анимацией.

Согласно информации издания The Block, Reddit выпускает два токена — $MOONS и $BRICKS. Размер эмиссии пока неизвестен. Но Reddit намерен оставить себе 20% токенов.

Отметим, что недавно мессенджеру Telegram было отказано в запуске собственного блокчейн-проекта TON.

Напомним: ранее стало известно, что Reddit открыл офис в Киеве.

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Фото: Unsplash

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