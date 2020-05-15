Поклонская объяснила, зачем дала интервью Гордону

Депутат Госдумы РФ, экс-«прокурор» Крыма Наталья Поклонская объяснила, почему она сделала исключение для украинского журналиста Дмитрия Гордона и дала ему интервью. Об этом сообщает МК. В эфире пропагандистского радио «Крым» она рассказала, что однажды услышала в публичном диалоге Гордона и Александра Невзорова нелицеприятный отзыв о себе, после чего предложила ему высказать свое мнение лично.

Депутат заявила, что согласилась на интервью, чтобы «донести точку зрения крымчан на воссоединение полуострова с Россией в 2014 году, и сделать первый шаг – шаг разумный, шаг к миру».

Трехчасовое интервью проходило в онлайн-режиме между Киевом и Симферополем. Позже Гордон заявил, что эта беседа станет вкладом в будущий судебный процесс над Россией в Гааге. Журналист также назвал Поклонскую символом предательства, так как до аннексии Крыма она работала в Генпрокуратуре Украины. Поклонская в ответ сказала, что не намерена «говорить гадости» в отношении украинского журналиста, так как у него «нет возможности объективно высказывать свою позицию». Более того, она поблагодарила Гордона за то, что он предоставил ей возможность высказаться.

Напомним, прокуратура АРК сообщила, что использует интервью Дмитрия Гордона с Натальей Поклонской в уголовном производстве против нее.

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