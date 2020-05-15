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Бум подписок на онлайновые медиа прошел — исследование

от Telekritika
От Telekritika 92
Главная Диджитал Бум подписок на онлайновые медиа прошел — исследование

Данные аналитических компаний Zoura и Piano.

В период пандемии многие СМИ переориентировали свои маркетинговые стратегии: не получив прогнозируемых доходов от рекламы, они начали продавать подписки. Но карантин послабляют, и бум на подписки постепенно снижается, передает digiday.com.

Так, согласно данным исследования аналитической компании Zoura, в марте 2020 года объем платных подписчиков увеличился в 3 раза, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Однако уже в апреле изданиям не удалось повторить этот подвиг: объем вырос в 2,4 раза. Данные аналитиков из Piano подтверждают этот тренд: в середине марта рост числа подписчиков европейских СМИ был на уровне +199% (а в США — +63%), а в начале мая рост составил всего +67% в Европе и +55% в США.

Но не все так плохо. К примеру, Bloomberg ежедневно привлекает в 4 раза большеподписчиков, чем в докарантинный период.

Напомним: ранее стало известно, что 37% подписчиков делятся доступом к стриминговым сервисам с посторонними людьми — исследование.

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Фото: Unsplash

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