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На «Украинской Правде» вышел подкаст о кино- и телеиндустрии

от Telekritika
От Telekritika 72
Главная Кино На «Украинской Правде» вышел подкаст о кино- и телеиндустрии

Под названием «Без попкорна с Анной Паленчук».

Анна Паленчук, украинский кинопродюсер и сценарист, запускает первый подкаст о кино- и телеиндустрии, сообщает пресс-служба УП.

В рамках подкаста «Без попкорна с Анной Паленчук» ведущая будет общаться с известными представителями отрасли, которые расскажут о самых громких кино- и телепроектах.

«Год я прожила в Канаде и застала бум подкастов. Каждый день я слушаю несколько подкастов американских коллег, которые активно обсуждают американскую и мировую киноиндустрию, ведь мы живем в непростое время трансформаций, когда никто не знает, что нас ждет.  По моему мнению, именно сейчас время активно обсуждать не только достижения отрасли, но и ее будущее, в частности, как будет развиваться кино и какие проекты нас ждут», — комментирует Анна Паленчук.

Первым гостем нового подкаста стала Наталья Ворожбит — сценарист, режиссер, шоураннер. Самый успешный украинский сценарист рассказала о своем уникальном опыте работы над одним из самых рейтинговых сериалов страны «Поймать Кайдаша» (СТБ).  Подкаст был записан дистанционно, согласно правилам и условиям пребывания на карантине. 

Следующими гостями станут Алексей Гладушевский, креативный продюсер StarLight Originals (продюсер сериала «Первые ласточки», «Новый канал»), Ахтем Сейтаблаев, актер и режиссер, и Павел Сушко, народный депутат Украины, который активно занимается нормативной базой киноотрасли и работал над успешным вступлением  Украина в Евримаж, европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ.

Подкаст «Без попкорна с Анной Паленчук» доступен на сайте издания «Украинская Правда» по ссылке, а также в приложениях Apple Podcasts, SoundcloudиSpotify.

Фото: Александр Грехов

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