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«Люди Ідей на карантині»: О работе ТСН в регионах, перекодировке контента и мастер-классах онлайн

от Telekritika
От Telekritika 449
Главная Спецпроекты «Люди Ідей на карантині»: О работе ТСН в регионах, перекодировке контента и мастер-классах онлайн

1+1 media продолжает рассказывать о работе медийщиков в условиях карантина.

Героями седьмого выпуска стали: старший инженер по загрузке и перекодировке контента Андрей Петлицкий, корреспондент ТСН Алла Пасс и оператор ТЖК Роман Дутчак, руководитель проекта «Высшая Школа Media & Production» Юрий Билокур.

Андрей Петлицкий рассказал об особенностях работы отдела технической подготовки видеоконтента и нестандартных обеденных перерывах, которые позволяют ему отвлекаться и получать дополнительный заряд энергии.

Алла Пасс и Роман Дутчак провели экскурсию региональным офисом ТСН в Ивано-Франковске и продемонстрировали, как в условиях карантина записывают интервью с героями сюжетов.

Юрий Билокур открыл закулисье нынешней ситуации на рынке медиаобразования и поделился результатами онлайн-лекций, которые команда проекта проводит во время карантина.

Посмотреть третий выпуск влога можно на YouTube-канале 1+1 media.

Напомним, видеоблог «Люди Ідей на карантині» – это серия дистанционных интервью с сотрудниками 1+1 media в live-формате. Главная цель проекта – показать телевизионное зазеркалье и работу медийщиков в условиях соблюдения карантинных ограничений.

Герои рассказывают, как карантин изменил их жизнь, как пришлось настраивать процессы, как обустроены офисы 1+1 media и чем интересны будни в самоизоляции. Кроме этого, в видео они делятся лайфхаками, как не подвергать себя лишней опасности, вести себя в людных местах и ​​освоить новые полезные привычки. А еще – проводят экскурсии по офисам и съемочным площадкам.

Видеоблог выходит каждую пятницу на портале «Телекритика», а также в социальных сетях группы.

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1+1 media запускает видеоблог о работе медийщиков «Люди Ідей на карантині»

Фото: 1+1 media

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