«2+2» и продюсеры «Карпатского рейнджера» отреагировали на распространение информации о задолженности перед творческой группой проекта

«Телекритика» публикует заявление полностью, без изменений:

«Вчера, 14 мая, в социальной сети Facebook стала распространяться информация о задолженности перед творческой группой, которая работала над созданием сериала« Карпатский рейнджер».

Первый украиноязычный детективный сериал «Карпатский рейнждер» был снят при финансовой поддержке Министерства культуры Украины по заказу телеканала «2+2». Премьера проекта состоялась в феврале этого года.

Телеканал «2+2» заявляет, что по сериалу «Карпатский рейнджер» выполнил финансовые обязательства в полном объеме, о чем свидетельствуют результаты аудита, который проводила независимая аудиторская компания.

Исполнительный продюсер сериала «Карпатский рейнждер» Вадим Червяков объясняет, что во время съемок проект зашел в over budget, что привело к возникновению задолженности по гонорарам, и уверяет, что ситуация с выплатой гонораров находится под контролем, а график погашения задолженностей доведен до сведения творческой группы сериала.

«В связи с ограничениями, вызванными карантином, полной остановкой производства, мы были вынуждены сообщить творческой группе сериала об отсрочке сроков выплат гонораров. Я постоянно поддерживаю связь с творческой группой сериала и информирую всех участников об изменениях в графике погашения задолженности. Мы понимаем, насколько это сложный период для всех нас, однако надеемся, что ослабление этих ограничений позволит продакшен как можно скорее возобновить работу и выполнить все финансовые обязательства в полном объеме», — отмечает Вадим Червяков».

Напомним, «Карпатский рейнджер» – это 24-серийный детективный сериал про штаб-сержанта канадской конной полиции украинского происхождения Пола Гордийчака, который прибывает в Западную Украину в качестве инструктора программы «Украинский шериф». После завершения обучения штаб-сержант оказывается в эпицентре страшных событий — киллер, который должен его убить, случайно попадает в будущего шерифа городка Нагура.

Съемки сериала длились полгода на нескольких основных локациях в Киеве и области. Кроме того, в съемках боевых сцен, эпизодов с погонями на авто и лошадях приняли участие более 30 профессиональных каскадеров и дублеров, а в массовых сценах детектива снялись также жители прикарпатских поселков.

Премьера экшн-детектива состоялась на телеканале «2+2» 24 февраля в 20:30.

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Фото: «2+2»

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