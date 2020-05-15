Режиссер фильма «Зови меня своим именем» снимет ремейк «Лица со шрамом»

Создатель драмы «Зови меня своим именем» и номинант на премию «Оскар» Лука Гуадагнино переснимет фильм «Лицо со шрамом» от Universal Pictures. Об этом пишет Deadline.

Студия работает над проектом уже с 2011 года. Изначально над проектом работал Дэвид Эйр («Ярость»), но позже он выбыл из команды фильма, и его заменил Антуан Фукуа («Тренировочный день», «Великий уравнитель»), однако он также отказался от ремейка.

Подробности сюжета не известны, однако издание пишет, что действие картины будет происходить в Лос-Анджелесе. Над черновым сценарием работали Джоэл и Итан Коэны, Гарет Даннет-Алькосер, Джонатан Херман и Пола Аттанасио.

На данный момент Гуадагнино занят еще в нескольких проектах, включая продолжение фильма «Зови меня своим именем», в котором снова снимутся Тимоти Шаламе и Арми Хаммер; грядущий документальный фильм Майкла Двека и Грегори Кершоу «Охотники за трюфелями» и римейк фильма «Повелитель мух» от Warner Bros.

«Лицо со шрамом» был снят в 1983 году и стал одним из популярнейших фильмов с участием Аль Пачино. Эта версия фильма, в свою очередь, также является ремейком картины 1932 года от Говарда Хоукса.

Фото: кадр из фильма «Лицо со шрамом»

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