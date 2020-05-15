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Режиссер фильма «Зови меня своим именем» снимет ремейк «Лица со шрамом»

от Telekritika
От Telekritika 139
Главная Кино Режиссер фильма «Зови меня своим именем» снимет ремейк «Лица со шрамом»

Действие картины будет происходить в Лос-Анджелесе.

Создатель драмы «Зови меня своим именем» и номинант на премию «Оскар» Лука Гуадагнино переснимет фильм «Лицо со шрамом» от Universal Pictures. Об этом пишет Deadline.

Студия работает над проектом уже с 2011 года. Изначально над проектом работал Дэвид Эйр («Ярость»), но позже он выбыл из команды фильма, и его заменил Антуан Фукуа («Тренировочный день», «Великий уравнитель»), однако он также отказался от ремейка.

Подробности сюжета не известны, однако издание пишет, что действие картины будет происходить в Лос-Анджелесе. Над черновым сценарием работали Джоэл и Итан Коэны,  Гарет Даннет-Алькосер, Джонатан Херман и Пола Аттанасио.

На данный момент Гуадагнино занят еще в нескольких проектах, включая продолжение фильма «Зови меня своим именем», в котором снова снимутся Тимоти Шаламе и Арми Хаммер; грядущий документальный фильм Майкла Двека и Грегори Кершоу «Охотники за трюфелями» и римейк фильма «Повелитель мух» от Warner Bros.

«Лицо со шрамом» был снят в 1983 году и стал одним из популярнейших фильмов с участием Аль Пачино. Эта версия фильма, в свою очередь, также является ремейком картины 1932 года от Говарда Хоукса.

Фото: кадр из фильма «Лицо со шрамом»

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