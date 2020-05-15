Запрещенная в Украине соцсеть «ВКонтакте» поднялась в топ-25 популярных сайтов — Kantar

Согласно данным Kantar CMeter, в апреле новостные ресурсы сохранили свои высокие позиции в рейтинге самых популярных сайтов среди украинской аудитории, передает пресс-служба.

При этом аналитики акцентируют, что российская запрещенная социальная сеть «ВКонтакте», блокировка которой продлена, согласно Указу Презедента Украины №184/2020, поднялась в топ-25 популярных в Украине сайтов и теперь занимает 16-е место. Отметим, что в марте 2020 года данная соцсеть не входила в топ-25.

Также на несколько пунктов поднялись в рейтинге и образовательные ресурсы для школьников. В апреле 2020 года они закрепились среди самых популярных сайтов Украины. Аналитики ожидают, что такая ситуация продлится до окончания учебного года.

Что касается новостных ресурсов, то они все еще сохраняют свое количественное представительство в рейтинге — 7 из 25-ти сайтов. Хотя тройка лидеров остается неизменной. Это Google, Youtube и Facebook. А пятерка самых популярных украинских сайтов в апреле выглядит так: Rozetka.com.ua, Olx.ua, Ukr.net, Privatbank.ua, Prom.ua.

Напомним: ранее стало известно, что Презедент Зеленский продлил запрет на российские соцсети.

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Фото: Pixabay

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