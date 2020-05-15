ОМКФ и Takflix запускают совместный проект

Одесский международный кинофестиваль и онлайн-платформа Takflix.com запускают совместный спецпроект OIFF Flashback. Об этом сообщила пресс-служба Takflix.
В рамках онлайн-проекта украинские интернет-зрители смогут посмотреть фильмы, которые в разное время побеждали и участвовали в международной программе ОМКФ.
Проект стартует на территории Украины 15 мая и продлится три месяца, до 15 августа. Пользователей ждут 10 фильмов-победителей и участников международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля. Все они будут доступны на платформе проекта OIFF Flashback http://oiff.takflix.com/.
Зрители смогут купить единый абонемент на все ленты проекта OIFF Flashback за 375 грн или же выбрать единичный просмотр выбранного фильма за 60 грн.
В программе OIFF Flashback представлены такие фильмы:
- «Кришталь» (реж. Дарья Жук), Гран-При 9-го ОМКФ
- «А потом мы танцевали» (реж. Леван Акин), Гран-При 10-го ОМКФ, а также награда за «Лучший фильм» международной конкурсной программы и с «Лучшую актерскую работу» (Ливан Ґелбахиани)
- «Монос» (реж. Алехандро Ландес), «Лучшая режиссура» 10-го ОМКФ
- «Здесь был Саша» (реж. Ернестас Янкаускас), Международный конкурс 10-го ОМКФ
- «Человек, который купил Луну» (реж. Паоло Дзукка), Международный конкурс 10-го ОМКФ
- «Сиротинец» (реж. Шахрбану Садат), Международный конкурс 10-го ОМКФ
- «Потому что мы мужики» (реж. Петтер Соммер, Ю Вемуд Свендсен), «Лучший фильм» конкурса европейских документальных фильмов 10-го ОМКФ
- «Жаль» (реж. Бабис Макридис), «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура» 9-го ОМКФ
- «Лето 1993» (реж. К. Симон), «Лучший фильм» международного конкурса 8-го ОМКФ
- «Пылает, пылает, пылает» (реж. Чане Баттон), Гран-При 7-го ОМКФ
«В условиях карантина мы расширяем границы физического пространства и путешествуем со зрителями тремя континентами и десятью странами мира. К подборки Flashback попали фестивальные хиты из Колумбии, Афганистана, Грузии, Великобритании, Норвегии, Испании, Италии, Литвы, Беларуси и Греции «, — комментирует соучредитель Takflix.com Надежда Парфан.
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Фото: Takflix.com
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