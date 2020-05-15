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Запланированные на 18 мая профилактические работы Концерна РРТ отложили

от Telekritika
От Telekritika 161
Главная Новости Запланированные на 18 мая профилактические работы Концерна РРТ отложили

Так решили из-за трансляции уроков и освещения дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Проведение 18 мая полугодового технического обслуживания антенно-фидерных систем и устройств электропитания Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения отложили на более поздний срок. Об этом сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Это решение приняли, учитывая трансляцию телеканалами образовательного проекта онлайн-обучения школьников во время карантина и освещение мероприятий, посвященных памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

По информации Концерна РРТ, Необходимые профилактические работы проведут отдельно по каждому объекту в течение мая-июня 2020 года.

Напомним, ATR призывает украинские телеканалы 18 мая запустить метроном.

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Фото: pixabay

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