За год на госдолжностях оказались более 30 сотрудников «Квартала 95» и их знакомых

В течение первого года президентства Владимира Зеленского получили государственные должности более 30 человек из его окружения. Эти люди раньше работали в структурах «Студии Квартал 95», ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, либо же были его знакомыми, друзьями, родственниками. Из них 12 непосредственно работали в «Студии Квартал 95». Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Эти люди были назначены на должности помощников, заместителей, руководителей Офиса президента, получили должности в органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов, комитетов, были избраны народными депутатами Украины.

При этом абсолютное большинство из них ранее не работали на аналогичных должностях. Лишь немногие имели опыт соответствующей работы, однако именно за время пребывания на должности Владимира Зеленского получили значительный толчок в карьере.

Стоит напомнить, что, будучи кандидатом в президенты, Зеленский обещал назначать на государственные должности профессионалов, а не знакомых. В избирательной программе кандидата указано, что «политики, связанные давними обидами, кумовством, бизнес-проектами, не способны изменить Украину», однако часто реальные действия президента не соответствовали написанному.

«Студия Квартал 95» превратились в кузницу кадров для новой власти. Следует понимать, что большинство из этих людей не были связаны с политикой раньше и просто не оказались бы на нынешних должностях, если бы не Владимир Зеленский», — отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Киу приводит список этих людей.

Работают в Офисе президента:

Андрей Ермак (кинопродюсер, товарищ Зеленского) – руководитель Офиса президента.

Сергей Трофимов (исполнительный продюсер «Студии Квартал 95») – первый заместитель председателя Офиса президента.

Юрий Костюк (сценарист и креативный продюсер сериала «Слуга народа») – заместитель руководителя Офиса президента.

Сергей Шефир (сценарист, продюсер, директор «Студии Квартал 95») – первый помощник президента.

Ирина Победоносцева (по данным СМИ, работала директором по развитию «Студии Квартал 95») – руководитель департамента информационной политики Офиса президента.

В органах безопасности:

Иван Баканов (юрист и руководитель «Студии Квартал 95») – председатель Службы безопасности Украины.

Сергей Сивохо (креативный продюсер «Студии Квартал 95») – экс-советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Владислав Бухарев (СМИ называют его мужем сценаристки «Студии Квартал 95» и знакомым Зеленского) – советник министра внутренних дел, бывший председатель Службы внешней разведки Украины и экс-первый заместитель председателя СБУ.

Александр Пашков (по данным СМИ является мужем бухгалтера «Студии Квартал 95») – директор Департамента стратегической агентурной разведки ГУР Министерства обороны.

В центральных органах исполнительной власти и в окологосударственных структурах:

Марина Кудерчук (имела опыт сотрудничества со «Студией Квартал 95» в Запорожье) – председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Сергей Борзов (по данным СМИ, является мужем народного депутата Ирины Борзовой, экс-директор команды КВН «Сборная Украины») – руководитель Государственного управления делами.

Татьяна Руденко (руководитель пресс-службы «Студии Квартал 95») – член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Юлия Мецгер (по данным СМИ, поддерживает дружеские связи с актрисой «Студии Квартал 95» Еленой Кравец) – член Наблюдательного совета «ПриватБанка».

Ирина Копайгоры (по данным СМИ, является дочерью преподавателя Криворожского экономического университета, где учился Зеленский) — государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины.

Александр Гогилашвили (знакомый Зеленского, по информации СМИ, имел связи со «Студией Квартал 95») – заместитель министра внутренних дел.

Народные депутаты Украины:

Николай Тищенко (шоумен, кум руководителя Офиса президента Ермака).

Юрий Корявченков (актер «Студии Квартал 95»).

Александр Кабанов (сценарист, ООО «Квартал 95»).

Максим Ткаченко (руководитель ООО «Квартал-Концерт»).

Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, ООО «Квартал 95»).

Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО «Квартал 95»).

Руслан Стефанчук (давний знакомый Зеленского, игрок команды КВН «Три толстяка»).

Николай Стефанчук (брат Р. Стефанчука).

Александр Завитневич (по данным СМИ, его жена училась в одном классе с Владимиром Зеленским).

Валерий Стернийчук (возглавлял студенческую «Лигу смеха» на Волыни).

Игорь Кривошеев (шоумен, игрок «Лиги смеха» и КВН).

Александр Качура (по информации СМИ, его юридическая компания предоставляла услуги «Студии Квартал 95»).

Владимир Воронов (по данным СМИ, имел профессиональный опыт сотрудничества с «Квартал-концертом»).

Роман Грищук (руководитель студии «Мамахохотала»).

Ирина Борзова (по данным СМИ, является дочерью продюсера «Лиги Смеха»).

Александр Скичко (телеведущий, актер, водил знакомства с сотрудниками «Студии Квартал 95»).

Перечень сложен на основе анализа информации, находящейся в свободном доступе, публикаций органов государственной власти (данных Центральной избирательной комиссии, Офиса президента, сайта Верховной Рады Украины), а также материалов СМИ.

Напомним, на днях Президент Украины Владимир Зеленский назначил пресс-секретаря «Студии Квартал 95» Татьяну Руденко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

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Фото: «Квартал 95»

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