Apple приобретет стриминговый сервис виртуальной реальности

Apple официально подтвердила информацию о том, что приобретает стриминговый сервис NextVR, специализирующейся на проведении трансляций в виртуальной реальности, сообщает bloomberg.com.
NextVR предоставляет доступ к контенту, смотреть который можно в виртуальной реальности посредством гарнитур PlayStation, Oculus, HTC, Microsoft и др. В частности, платформа стримит живые концерты, спортивные мероприятия, крупные фестивали. Официальными партнерами стриминга явбяются Национальная баскетбольная ассоциация (NBA), теннисный турнир «Уимблдон», телеканал Fox Sports.
В апреле 2020 года появились слухи о том, что Apple намерена приобрести NextVR. Однако никаких официальных заявлений не поступало… до вчерашнего дня. 14 мая 2020 года представитель компании подтвердил информацию о покупке журналистам Bloomberg.
Стоимость сделки не разглашается, однако, если верить источникам, пожелавшим остаться анонимными, Apple заплатит $100 млн. Также не известно, как именно Apple будет использовать разработки NextVR. Но ввиду того, что во время карантина популярность VR/AR возрасла, впорне возможно, что компания планирует выход на рынок дополненной и виртуальной реальностей с новыми гаджетами и новым типом контента.
Напомним: ранее стало известно, что студия Ридли Скотта будет сотрудничать с Apple TV+.
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Фото: Unsplash
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