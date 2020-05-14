Студия Ридли Скотта будет сотрудничать с Apple TV+

Студия режиссера Ридли Скотта Scott Free Productions заключила многолетнее соглашение с компанией Apple, передает variety.com.
Согласно условиям сделки, Scott Free Productions будет заниматься производством различных телевизионных проектов для Apple TV+. Исполнительными продюсерами выступят Ридли Скотт, Дэвид Цукер, Клейтон Крюгер и Джордан Шихан. Согласно источникам, конкуренция за право заключить сделку со студией была достаточно активной.
Отметим, что Scott Free Productions сняла такие сериалы как «Хорошая жена», «Человек в высоком замке», «Террор». Также на HBO Max выйдет сериал «Воспитанный волками» этой же студии.
На сегодняшний день Apple подписала соглашения со студиями A24, Imagine Documentaries, Sesame Workshop и Peanuts.
Напомним: ранее стало известно, что на Apple TV+ вышло шоу о коронавирусе с Опрой Уинфри.
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Фото: Scott Free Productions
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