ДиджиталНовостиТВ

Студия Ридли Скотта будет сотрудничать с Apple TV+

от Telekritika
От Telekritika 300
Главная Диджитал Студия Ридли Скотта будет сотрудничать с Apple TV+

Scott Free Productions займется ТВ-продакшеном.

Студия режиссера Ридли Скотта Scott Free Productions заключила многолетнее соглашение с компанией Apple, передает variety.com.

Согласно условиям сделки, Scott Free Productions будет заниматься производством различных телевизионных проектов для Apple TV+. Исполнительными продюсерами выступят Ридли Скотт, Дэвид Цукер, Клейтон Крюгер и Джордан Шихан. Согласно источникам, конкуренция за право заключить сделку со студией была достаточно активной.

Отметим, что Scott Free Productions сняла такие сериалы как «Хорошая жена», «Человек в высоком замке», «Террор».  Также на HBO Max выйдет сериал «Воспитанный волками» этой же студии.

На сегодняшний день Apple подписала соглашения со студиями A24, Imagine Documentaries, Sesame Workshop и Peanuts.

Напомним: ранее стало известно, что на Apple TV+ вышло шоу о коронавирусе с Опрой Уинфри.

Читайте также:

8 грядущих премьер на Apple TV+ 
Опра Уинфри отказалась от документалки для Apple TV+ о домогательствах хип-хоп продюсера
Из Apple TV+ ушел топ-менеджер, отвечавший за сериалы и фильмы

Фото: Scott Free Productions

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Alibaba создаст облачного конкурента Amazon и Microsoft

22.04.2020

Обратная связь: зачем нужен исследовательский проект «Медиа Группы...

08.05.2020

Snapchat запустил новый сервис в помощь маркетологам во...

16.04.2020

Журналисты всего мира ощутили ухудшение условий труда

05.05.2020

Телеканал Shakhtar TV теперь транслируют в сети компании...

24.04.2020

NewsОne запускает два спецпроекта

16.04.2020

Европейские конкуренты Netflix стремительно растут

24.04.2020

Продюсеры Владимир Яценко и Анна Соболевская открывают кинопродакшен...

12.05.2020

Netflix расширит каналы передачи данных в Европе

14.05.2020

Телеканал «Украина» покажет мелодраму «Сашино дело»

22.04.2020
Avatar