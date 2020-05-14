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«Воля» запускает новую мультиэкранную платформу

от Telekritika
От Telekritika 369
Главная Диджитал «Воля» запускает новую мультиэкранную платформу

Контент можно смотреть с одного абонентского профиля на нескольких экранах одновременно.

Мультиэкранная платформа «Воля TV» позволяет просматривать лицензионный контент на всех экранах: на смартфонах и планшетах, на Smart TV, на компьютерах и ноутбуках, обычных телевизорах с помощью Android приставок. Около миллиона зрителей первыми смогут посмотреть почти весь контент компании на всех экранах до конца мая без доплат. Об этом сообщает пресс-служба компании «Воля».

Каждому, у кого есть Smart TV — Samsung, Sony, Philips, Xiaomi и др. или Android приставка —не нужно вызывать техников домой, достаточно воспользоваться новым приложением «Воля TV».

«Новая мультиэкранная платформа поможет нам расширять географию наших продуктов за пределами присутствия компании – в Одессе, Николаеве, Ужгороде и в других городах, — говорит Антон Дзюбенко, CEO компании «Воля». — Ведь мы стремимся также к тем зрителям рынка, которые не имеют возможности подключиться к нашей сети, но ищут легальный контент мирового уровня».

Новая мультиэкранная платформа уже доступна абонентам любых интернет-провайдеров на всей территории Украины. Чтобы получить доступ к мультиэкрану «Воля TV» без дополнительной оплаты, действующим абонентам компании необходимо активировать услугу в личном кабинете, загрузить приложение на своё устройство или войти в веб-ТВ на компьютере. Те, у кого нет услуг «Воли», могут загрузить приложение на Smart TV, смартфон или использовать веб-телевидение для регистрации, чтобы подключить услугу.

Напомним, телеканал Shakhtar TV теперь транслируют в сети компании «Воля».

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Фото: «Воля»

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