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Warner Bros. отложила производство «Матрицы 4» на начало июля

от Telekritika
От Telekritika 284
Главная Кино Warner Bros. отложила производство «Матрицы 4» на начало июля

Студия надеется возобновить съемки к тому времени.

Warner Bros. подписала соглашение с актерами и съемочной группой «Матрицы 4» на отсрочку производства как минимум до 6 июля. Об этом пишет Variety.

Съемки четвертой части франшизы начались в феврале в Сан-Франциско, а в середине марта их перенесли в Берлин. Тем не менее, в Европе процесс приостановился после оглашения мирового карантина.

Звезды оригинальной «Матрицы» Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс снова сыграют свои роли в четвертом фильме. Завершают актерский состав Яхья Абдул-Матин II, Нил Патрик Харрис, Брайан Дж. Смит, Тоби Онвумере и Джонатан Грофф.

В настоящее время премьера фильма запланирована на 2021 год. Warner Bros. не объявила точную дату, но пока не перенесла производство. Однако другой фильм с участием Киану Ривза — «Джон Уик 4» уже перенесли на 2022.

Сценарий написали Александар Хемон, Дэвид Митчелл и Лана Вачовски. Продюсером выступит Грант Хилл.

Напомним, ранее стало известно, что четвертая часть «Матрицы», над которой работает Лана Вачовски, выйдет 21 мая 2021 года

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Фото: скриншот YouTube

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