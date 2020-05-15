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Discovery Channel подготовил спецрасписание программ «Пункт назначения: Побег»

от Telekritika
От Telekritika 189
Главная Новости Discovery Channel подготовил спецрасписание программ «Пункт назначения: Побег»

Чтобы зрители могли путешествовать по миру, не покидая домов.

В мае Discovery Channel представляет цикл программ, объединенных под брендом «Пункт назначения: Побег». Цикл поможет зрителям путешествовать, оставаясь в уюте своих домов. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Согласно с новым позиционированием канала «Мы делаем мир ближе к тебе», спланирован трехчасовой блок передач о приключениях и выживании, которые продолжают передачи о путешествиях. Они будут выходить ежедневно с понедельника по пятницу. В выходные дни в эфире выйдут специальные программы.

«Железная дорога Аляски» (понедельник – пятница, 12:40 по восточноевропейскому времени ЕЕТ) – сериал показывает, как экипажи поездов боролись с постоянной угрозой смертельных лавин, замерзания и опасной природой, чтобы сохранить жизненно важную линию.

«Аляска: Последний рубеж» (понедельник – пятница, 13:35 EET) – сериал о борьбе человека с природой. Четыре команды прибывают в пустыню Аляски строить новый дом в тундре, и сталкиваются с сильным холодом и голодными медведями. Этот сериал – пособие по выживанию.

«Путешествие в неизвестное с Эдом Стаффордом» (понедельник – пятница, 14:30 EET) – Эд Стаффорд отправляется маршрутами по загадочным спутниковым изображениям самых отдаленных мест Земли.

«Операция: спасение дома» (понедельник — пятница, 14:30 EET) – к мастеру и эксперту по выживанию Марти Рени присоединились дочь Мисти, фермер и сын Мэтт, охотник и рыбак. Они обучают семью необходимым навыкам выживания в глуши. Натуральное хозяйство состоит из охоты, рыбалки, садоводства, ухода за строением. В завершение каждого эпизода новички решают, оставаться в проекте или вернуться в цивилизацию.

Начиная с 17:00, трехчасовой блок приключений продолжают популярные телевизионные шоу о путешествиях из портфолио Discovery. Зрителей ждут два часа исследований выдающихся мест всего мира.

«Дома на воде» – от коттеджа, окруженного морем, к особняку, окруженному рвом – телеведущая Ребекка Будиг исследует удивительные дома.

«Отель. Миссия невыполнима» – в этом шоу четыре гостиницы соревнуются за приз в размере $25 тыс. Четверо владельцев отелей ночуют в гостиницах друг друга и присуждают баллы за свой опыт. Побеждает отель, набравший наибольше количество очков.

«Необычные загородные дома» – шоу предоставляет зрителям полный доступ к самым роскошным, уникальным, интересным домам для отдыха.

«Легендарные места»Джош Гейтс отправляется в удивительное путешествие к наиболее застроенным местам планеты.

Поскольку темой мая является бегство и экстремальный опыт, Discovery Channel продолжит выпускать культовые сериалы и эпизоды, такие как четвертый сезон «Золотая лихорадка: след Паркера» (с 26 мая, 20:00 EET) и «Голые и напуганные: Наедине» (с 18 мая, 21:00 EET).

Напомним, в конце 2019 года группа Discovery закрыла украинское представительство.

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Фото: Discovery Channel 

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