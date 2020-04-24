СНБО подготовил проект решения по применению санкций к российским соцсетям и интернет-сервисам

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины в полном объеме подготовил вопрос ограничительных мероприятий (санкций) относительно российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники» и других. Вопрос находится на контроле Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте СНБО.

Для применения санкций и подготовки заседания совета секретарь СНБО Украины Алексей Данилов направил соответствующие письма в Кабинет Министров Украины, Национального банка Украины и Службы безопасности Украины с просьбой предоставить предложения по этому вопросу. Так, проект решения Совета национальной безопасности и обороны Украины подготовлен на их основании.

Проект предусматривает применение санкций относительно более чем четырехсот юридических и физических лиц, в том числе российских социальных сетей и интернет-сервисов.

В ближайшее время этот вопрос будет вынесен на заседание СНБО.

Напомним, ранее народный депутат Роман Лозинский (фракция «Голос») направил обращение к президенту, СНБО, Кабмину и СБУ, в котором потребовал продлить санкции и блокировку соцсетей страны-агрессора.

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Фото: unsplash

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