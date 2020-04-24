Европейские конкуренты Netflix стремительно растут

Французские стриминги Molotov TV и Medici TV демонстритуют стремительный рост в период карантина, передает sifted.eu.

«Люди тратят намного больше времени на смотрение, сидя на карантине, а также ищут новые сервисы и неординарный контент. Несомненно, это позитивно отражается на приросте аудитории и трафика», — комментирует Жан-Давид Блан, основатель AlloCiné и Molotov TV.

Так, его стриминговый сервис Molotov TV, запущенный в 2015 гоу, за период карантина набрал наибольшее количество подписчиков за все время существования — 1 млн и теперь аудитория платформы насяитывает 11 млн пользователей.

По словам Блана, время смотрения выросло примерно на 26% в течение последних недель, каждый пользователь тратит в среднем 4 ч и 15 мин. на смотрение со всех доступных экранов. Блан утверждает, что популярность сервису обеспечивает и оригинальный контент, такой, которого нет, например, на Netflix.

Отметим, что подписка на Molotov TV стоит от 1,99 евро до 11,99 евро в месяц.

Тематический стриминг Medici TV также фиксирует прирост аудитории. Данная платформа ранслирует контент о классическом искусстве: концерты классической музыки, оперы, театральные постановки и проч.

Основатель и исполнительный директор Эрве Буасьер говорит, что благодаря карантину его сервис впервые обрел широкую популярность, хотя существует уже 10 лет. За последние пять недель количество зрителей на платформе выросло более чем на 200%. В марте количество уникальных посетителей Medici TV составило 400 тыс. человек, большинство из которых воспользовались услугами сервиса впервые. А количество платных подписчиков увеличилось на 2 тыс. человек по сравнению с февралем 2020 года и составило 22 тыс. человек. Подписка им обошлась в 9,99 евро в месяц.

«Сфера классического искусства сейчас переживает острый кризис, точно также как и продакшены Netflix, поэтому люди, которые раньше могли посетить оперу или театр, сегодня нуждаются в трансляциях концертов и постановок», — констатирует Буасьер.

Напомним: ранее стало известно, что стриминг Paramount+ будет доступен в Швеции и Финляндии.

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Фото: Molotov TV

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