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Newsone готовит спецмарафон «Год президента»

от Telekritika
От Telekritika 346
Главная Новости Newsone готовит спецмарафон «Год президента»

До самой ночи в эфире канала будут обсуждать итоги первой годовщины президентского срока Владимира Зеленского.

20 мая в течение всего дня телеканал Newsone будет транслировать спецмарафон «Год президента». Об этом сообщает пресс-служба телеканала. «Скандалы, реформы, турборежим и испытание пандемией. Ровно 365 дней тому назад Владимир Зеленский принял президентскую присягу. Вспомним его громкие обещания и молниеносные решения. С чем уже удалось справиться и чего ожидать в будущем», — сказано в анонсе Newsone.

В рамках спецмарафона, пройдет прямая трансляцию пресс-конференции президента, а сразу после нее до позднего вечера обещаны горячие дискуссии, глубокий анализ и эксклюзивные прогнозы от топовых гостей.

Напомним, новым ведущим дневных студий на Newsone стал Антон Середа.

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Фото: Newsone
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