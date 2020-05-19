НСЖУ призвал комитет Ткаченко приостановить рассмотрение закона «О медиа»

Национальный союз журналистов Украины направил главе комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александру Ткаченко письмо, в котором призвал приостановить рассмотрение законопроекта «О медиа». Об этом глава НСЖУ Сергей Томиленко сообщил на своей странице в Facebook.

НСЖУ призывает:

— прекратить рассмотрение законопроектов, направленных на ужесточение регулирования в сфере медиа, и осуществлять их доработку только после действенной поддержки украинских СМИ;

— сосредоточить усилия парламентского комитета по разработке законодательных решений для немедленной поддержки медиа во время карантина и экономического кризиса;

— в сотрудничестве с журналистским сообществом подготовить законопроект, где будут содержаться механизмы обеспечения экономической стабильности и финансовой независимости медиа.

Напомним, 19 мая Верховная Рада отправила на повторное первое чтение в комитет законопроект №2693 «О медиа». Такое решение приняли парламентарии по рекомендации комитетов. За него проголосовали 278 парламентариев.

По результатам голосования Александр Ткаченко на своей странице в Facebook сообщил: «Закон о медиа и закон о иновещания — проголосовали сегодня в Раде. Мы движемся путем диалога и прислушиваемся к мнению всех представителей касательных отраслей. После нескольких месяцев обсуждений и консультаций мы получили ряд дельных замечаний и предложений, которые хотим учесть еще на первом чтении закона о медиа. По нашей рекомендации, Рада отправила законопроект на повторное второе чтение. Обновленную версию презентуем уже скоро».

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Фото: unsplash

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