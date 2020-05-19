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НСЖУ призвал комитет Ткаченко приостановить рассмотрение закона «О медиа»

от Telekritika
От Telekritika 660
Главная Новости НСЖУ призвал комитет Ткаченко приостановить рассмотрение закона «О медиа»

Отправлено соответсвующее письмо.

Национальный союз журналистов Украины направил главе комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александру Ткаченко письмо, в котором призвал приостановить рассмотрение законопроекта «О медиа». Об этом глава НСЖУ Сергей Томиленко сообщил на своей странице в Facebook.

НСЖУ призывает:

— прекратить рассмотрение законопроектов, направленных на ужесточение регулирования в сфере медиа, и осуществлять их доработку только после действенной поддержки украинских СМИ;

— сосредоточить усилия парламентского комитета по разработке законодательных решений для немедленной поддержки медиа во время карантина и экономического кризиса;

— в сотрудничестве с журналистским сообществом подготовить законопроект, где будут содержаться механизмы обеспечения экономической стабильности и финансовой независимости медиа.

Напомним, 19 мая Верховная Рада отправила на повторное первое чтение в комитет законопроект №2693 «О медиа». Такое решение приняли парламентарии по рекомендации комитетов. За него проголосовали 278 парламентариев.

По результатам голосования Александр Ткаченко на своей странице в Facebook сообщил:  «Закон о медиа и закон о иновещания — проголосовали сегодня в Раде. Мы движемся путем диалога и прислушиваемся к мнению всех представителей касательных отраслей. После нескольких месяцев обсуждений и консультаций мы получили ряд дельных замечаний и предложений, которые хотим учесть еще на первом чтении закона о медиа. По нашей рекомендации, Рада отправила законопроект на повторное второе чтение. Обновленную версию презентуем уже скоро».

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Обнародован текст законопроекта о медиа

Фото: unsplash

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