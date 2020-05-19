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Sky News внедряет новый ТВ-тренд: прямые эфиры через Zoom

от Telekritika
От Telekritika 498
Главная Новости Sky News внедряет новый ТВ-тренд: прямые эфиры через Zoom

Компания переориентируется на дистанционную работу.

В Sky News большинство сотрудников переведены на удаленную работу. Именно поэтому компания разработала новую контентную стратегию: live TV first, передает pressgazette.co.uk.

Чтобы обеспечить журналистам комфортные условия работы из дома, в Sky News разработали собственную технологию, благодаря которой можно будет общаться и выводить в эфир сразу нескольких собеседников. Гостей передач будут выводить в эфир через Zoom, а телеведущие, которые уже оборудовали у себя дома собственные студии, будут использовать разработки телеканала.

За эфирами будет следить команда выпускающих редакторов, техники. Их основная задача — сделать так, чтобы эфиры не выглядели, как обычные звонки через Zoom.

Напомним, ранее стало известно, что NBC News продала свою долю в Euronews.

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Фото: Unsplash

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