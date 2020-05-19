Австралийским СМИ предложили бойкотировать Facebook и Google, если те откажутся платить роялти

Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) внесла несколько предложений касательно того, как следует отреагировать СМИ, если технологичные гиганты откажутся платить роялти, передает mumbrella.com.au.

Если Facebook и Google откажутся делиться рекламными доходами с новостными СМИ, как того требует закон, ACCC предлагает объявить им бойкот. Медийщикам предлагают перестать постить контент в соцсеть и не выдавать его в поиск какое-то время, чтобы продемонстрировать технологичным гигантам всю серьезность своих намерений. Такой метод весьма радикален, однако он может сработать, если к бойкоту присоединятся крупнейшие издания Австралии.

Напомним, в апреле 2020 года правительство Австралии намеревалось создать документ, который бы обязал Facebook и Google платить СМИ долю с доходов за рекламу, которую они размещают на страницах медиа или же с поисковых выдач, как в случае с Google. И Facebook, и Google выступили против такого решения, сославшись на то, что именно с их помощью медиа и зарабатывают.

Напомним: ранее стало известно, что Франция обязует Google платить издательствам за использование их контента.

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Фото: Unsplash

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