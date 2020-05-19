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Австралийским СМИ предложили бойкотировать Facebook и Google, если те откажутся платить роялти

от Telekritika
От Telekritika 427
Главная Новости Австралийским СМИ предложили бойкотировать Facebook и Google, если те откажутся платить роялти

Предложение внесла Australian Competition and Consumer Commission.

Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) внесла несколько предложений касательно того, как следует отреагировать СМИ, если технологичные гиганты откажутся платить роялти, передает mumbrella.com.au.

Если Facebook и Google откажутся делиться рекламными доходами с новостными СМИ, как того требует закон, ACCC предлагает объявить им бойкот. Медийщикам предлагают перестать постить контент в соцсеть и не выдавать его в поиск какое-то время, чтобы продемонстрировать технологичным гигантам всю серьезность своих намерений. Такой метод весьма радикален, однако он может сработать, если к бойкоту присоединятся крупнейшие издания Австралии.

Напомним, в апреле 2020 года правительство Австралии намеревалось создать документ, который бы обязал  Facebook и Google платить СМИ долю с доходов за рекламу, которую они размещают на страницах медиа или же с поисковых выдач, как в случае с Google. И Facebook, и Google выступили против такого решения, сославшись на то, что именно с их помощью медиа и зарабатывают.

Напомним: ранее стало известно, что Франция обязует Google платить издательствам за использование их контента.

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Фото: Unsplash

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