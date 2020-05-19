НовостиСМИ

Законопроект «О медиа» отправили на доработку

от Telekritika
От Telekritika 555
Главная Новости Законопроект «О медиа» отправили на доработку

Такое решение приняли по рекомендации парламентских комитетов.

Верховная рада отправила на повторное первое чтение в комитет законопроект №2693 «О медиа». Об этом сообщает РБК-Украина. Такое решение приняли парламентарии по рекомендации комитетов. За него проголосовали 278 парламентариев.

Напомним, глава Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко ранее сообщал, что 30 апреля на заседании комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде направить законопроект о медиа для подготовки к повторному первому чтению. «За последние три месяца мы провели десятки встреч и обсуждений с представителями медиаиндустрии, ведущими ассоциациями, союзами, институтами, представителями международных компаний. Законопроект прошел экспертизу в Совете Европы – трехдневное детальное обсуждение с экспертами, — проинформировал глава комитета. — Собран ряд, на наш взгляд, дельных замечаний и предложений, которые мы хотим учесть еще на первом чтении».

Читайте также:

Как будут регулироваться онлайн-медиа: анализ законопроекта «О медиа»
Закон о медиа: как ограничить влияние государства-агрессора и не забыть при этом о правах человека?
ЦЕДЕМ призвал к эффективному обсуждению и рассмотрению поправок к законопроекту о медиа
Законопроект «О медиа» не содержит коррупционных рисков
Обнародован текст законопроекта о медиа

Фото: архив «Телекритики»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Российский телеканал распространял фейки о коронавирусе

05.05.2020

Украина впервые вошла в топ-100 свободы прессы

21.04.2020

Alibaba создаст облачного конкурента Amazon и Microsoft

22.04.2020

Выручка материнской компании Google за первый квартал превысила...

29.04.2020

Российский суд оставил в силе приговор крымскому журналисту

14.05.2020

Рынок OTT достигнет $167 млрд к 2025 году...

18.05.2020

Во время марафона «Ти не один» собрали более...

12.05.2020

В Офисе президента рассмотрели ряд инициатив для поддержки...

08.05.2020

Николас Кейдж сыграет в новом сериале про «Короля...

05.05.2020

В Беларуси прошли массовые задержания оппозиционных журналистов и...

12.05.2020
Avatar