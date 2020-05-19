Законопроект «О медиа» отправили на доработку

Верховная рада отправила на повторное первое чтение в комитет законопроект №2693 «О медиа». Об этом сообщает РБК-Украина. Такое решение приняли парламентарии по рекомендации комитетов. За него проголосовали 278 парламентариев.
Напомним, глава Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко ранее сообщал, что 30 апреля на заседании комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде направить законопроект о медиа для подготовки к повторному первому чтению. «За последние три месяца мы провели десятки встреч и обсуждений с представителями медиаиндустрии, ведущими ассоциациями, союзами, институтами, представителями международных компаний. Законопроект прошел экспертизу в Совете Европы – трехдневное детальное обсуждение с экспертами, — проинформировал глава комитета. — Собран ряд, на наш взгляд, дельных замечаний и предложений, которые мы хотим учесть еще на первом чтении».
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Фото: архив «Телекритики»
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