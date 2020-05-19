Реакции медийщиков на интервью Дмитрия Гордона

11 мая на You-Tube-канале Дмитрия Гордона вышла программа «Гордон», где журналист взял интервью у бывшей «прокурорши» аннексированного Россией Крыма Натальи Поклонской. Реакция медийщиков, и не только, была молниеносной. Коллеги Гордона осудили его действия и призвали правоохранительные органы отреагировать.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что интервью оскорбляет тех, кто сейчас в Крыму лишен свободы; постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич отметил, что «лица, которые напрямую способствовали оккупации части Украины, не могут и не будут считаться голосом крымчан», а прокуратура АРК решила использовать интервью журналиста Дмитрия Гордона в уголовном производстве против Поклонской. Сам Гордон объяснил, почему взял интервью у Поклонской.

А Поклонская заявила, чтона интервью, чтобы «донести точку зрения крымчан на воссоединение полуострова с Россией в 2014 году, и сделать первый шаг – шаг разумный, шаг к миру».

18 мая вышло еще одно скандальное интервью. Дмитрий Гордон пообщался с одним из главарей боевиков самопровозглашенной «ДНР» в 2014 году, так называемым министром обороны «ДНР» Игорем Гиркиным (Стрелковым). Программу записали по Skype. Во время интервью Гиркин говорил о военном конфликте на Донбассе, сбитом в Донецкой области малайзийском самолете, о президенте РФ Владимире Путине, его бывшем помощнике Владиславе Суркове и суде в Гааге.

Гордон объяснил, что решил взять интервью у Гиркина, поскольку считает его символом и одним из главных действующих лиц российской агрессии на Донбассе. Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора тут же заявили, что займутся проверкой интервью, а сам Гордон сделал экстренное заявление, в котором сообщил, что интервью с Поклонской и Гиркиным были подготовлены в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Однако СБУ заявляет, что интервью с Поклонской и Гиркиным является инициативой журналиста Дмитрия Гордона.

Интервью медийщики активно обсуждают в социальных сетях. «Телекритика» собрала реакции коллег.

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Фото: скриншот

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