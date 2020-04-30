Законопроект «О медиа» готовят к повторному первому чтению

Глава Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что 30 апреля на заседании комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде направить законопроект о медиа для подготовки к повторному первому чтению. Об этом Ткаченко сообщил на своей Fаcebook-странице.

«За последние три месяца мы провели десятки встреч и обсуждений с представителями медиаиндустрии, ведущими ассоциациями, союзами, институтами, представителями международных компаний. Законопроект прошел экспертизу в Совете Европы – трехдневное детальное обсуждение с экспертами, — проинформировал глава комитета. — Собран ряд, на наш взгляд, дельных замечаний и предложений, которые мы хотим учесть еще на первом чтении. Это те вопросы, которые предусматривают концептуальные изменения, уточнения ряда положений законопроекта и которые нельзя осуществить в рамках процедуры подготовки законопроекту ко второму чтению. Например, – терминологию».

Александр Ткаченко отметил, что в некоторых положениях авторы законопроекта являются первопроходцами, например, в регулировании онлайн-медиа: «Наши европейские коллеги именно сейчас разрабатывают проекты законов по регулированию этой сферы. И у нас есть возможность синхронизироваться с ними и действовать в унисон».

Кроме того, он сообщил, что комитет принял решение отправить на доработку закон авторства Максима Бужанского. Документ предлагал отсрочить переход школ, где преподавание ведется на русском языке, на украинский до 2023 года. Такой срок прописан для школ с языками стран членов ЕС. Кроме того, на заседании комитета высказали ряд замечаний к целому ряду законов: о телекоммуникациях, о радиочастотном ресурсе, об акционерных обществах, о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно языка работы.

Напомним, ранее Александр Ткаченко сообщил, что в законопроекте «О медиа» перепишут раздел об онлайн-СМИ.

Читайте также:

Фото: архив «Телекритики»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!