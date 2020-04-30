Zoom соврал в отчете о том, что сервисом в течение дня воспользовались 300 млн человек

Журналисты The Verge заметили, что сервис видеоконференций Zoom втайне отредактировал отчет, в котором говорилось о 300 млн ежедневных пользователей.

22 апреля компания сообщила, что услугой Zoom 21 апреля воспользовались более 300 млн человек. Однако журналисты издания The Verge усомнились в этом факте и запросили комментарий. После того, как пресс-служба сервиса получила запрос, сообщение компании было исправлено. На самом деле речь шла об общем количестве участников звонков. Дело в том, что разница между пользователями и участниками звонков существенна, отмечает The Verge. В общем количестве могут несколько раз учитываться одни и те же пользователи, которые, например, за день участвовали в пяти разных видеозвонках.

В начале апреля компания отчитывалась о 200 млн ежедневных пользователей. В декабре 2019 года максимальное количество пользователей в день составляло 10 млн.

В итоге, Zoom признал ошибку.

Напомним: ранее стало известно, что журналист Financial Times шпионил за конкурентами через Zoom.

Напомним: ранее стало известно, что крупнейшие мировые компании отказываются от Zoom.

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Фото: Unsplash

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