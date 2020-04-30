Крупнейшие сети кинотеатров AMC и Cineworld отказались показывать релизы студии Universal

Глава крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC Адам Арон сообщил, что фильмы студии Universal не будут показывать в AMC в Америке, Европе и Среднем Востоке. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Арон написал соответствующее письмо Universal. Причиной стало то, что глава NBCUniversal Джефф Шелл отметил, что учитывая цифровой успех проката «Троллей: Мировой тур», они планируют выпускать свои премьеры теперь не только в кинотеатрах, но и в онлайне. Это одно из первых заявлений подобного рода со стороны кинокомпаний.