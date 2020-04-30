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Крупнейшие сети кинотеатров AMC и Cineworld отказались показывать релизы студии Universal
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Крупнейшие сети кинотеатров AMC и Cineworld отказались показывать релизы студии Universal

от Telekritika
Telekritika 238

Ранее Universal приняла решение выпускать свои премьеры одновременно в цифре и в кинотеатрах.

Глава крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC Адам Арон сообщил, что фильмы студии Universal не будут показывать в AMC в Америке, Европе и Среднем Востоке. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Арон написал соответствующее письмо Universal. Причиной стало то, что глава NBCUniversal Джефф Шелл отметил, что учитывая цифровой успех проката «Троллей: Мировой тур», они планируют выпускать свои премьеры теперь не только в кинотеатрах, но и в онлайне. Это одно из первых заявлений подобного рода со стороны кинокомпаний.

«Это разочаровывает нас, однако слова Джеффа об односторонних действиях и намерениях Universal не оставляют нам выбора. Так, с этого момента AMC не будет показывать любые фильмы Universal во всех кинотеатрах США, Европы или Среднего Востока» — написал Адам Арон.

Арон подчеркнул, что данное решение будет касаться и других студий, если они решат изменить формат кинопроката без предварительных переговоров с кинотетральной сетью, чтобы избежать потери с обоих сторон.

Затем Universal ответила, что они не намеревались отменять премьеры в кинотеатрах,  а лишь сопровождать их онлайн-премьерами. AMC и её партнёры отмечают, что подобные действия студия предпринимает не в первый раз, и ранее принимала решения без каких-либо консультаций сторон, задействованных в этом бизнесе.

Данную ситуацию и прокомментировал Муки Грайдингер, гендиректор Cineworld. Грайдингер сказал, что Universal — единственная кинокомпания, которая «попыталась извлечь выгоду» из кризиса, вызванного распространением коронавируса. По его слова, остальные партнёры сети не сокращали окно между выходом фильмов в кинотеатрах и в цифре и не меняли политику выхода релизов основываясь лишь на своем желании.

По этой причине сеть Cineworld прекратит показывать фильмы Universal и других студий, которые не будут соблюдать окно между релизом в кинотеатрах и в цифре, как это было ранее.

Напомним, за первые три недели цифровой релиз «Троллей: Мировой тур» принес студии около $100 млн.

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Фото: NicolasMcComber

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