Илье Киве готовы предоставить эфирное время на канале «Еспресо»

Информационный телеканал «Еспресо» готов предоставить эфирное время народному депутату Илье Киве для опровержения недостоверной информации и призывает депутата безотлагательно выполнить решение суда. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Ранее 26 июня 2019 года Соломенский районный суд Киева признал недостоверной заявление члена партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кивы о том, что убитая активистка Екатерина Гандзюк разворовывала бюджет города. Политика обязали опровергнуть ложь. Недостоверная информация была распространена 2 октября 2018 во время эфира на телеканале «Еспресо».

22 апреля государственный исполнитель Днепровского райотдела ГИС в Киеве принял постановление о наложении ареста на денежные средства Ильи Кивы для обеспечения уплаты судебного сбора. Если Кива не выполнит решение суда и не опровергнет недостоверную информацию о Екатерине Гандзюк, его могут оштрафовать, а затем и открыть уголовное производство.

Напомним, Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства Катерины Гандзюк, отстранили от должности главы Херсонского областного совета.

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Фото: «Еспресо»

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