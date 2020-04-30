Украинская платформа для подкастов Elision привлекла $150 тыс. инвестиций от венчурного фонда Genesis Investments, сообщает tech.liga.net. Стартап разрабатывает платформу для дистрибуции и монетизации подкастов.

В Elision планируют в течение 6 месяцев выйти на прибыльность и развить библиотечный контент. Деньги от сделки с Genesis Investments будут направлены на развитие продукта и маркетинг. На данный момент штат компании состоит из 15-ти человек, библиотека содержит более 30 млн эпизодов подкастов.

Выход на рынок США планируется на 1 мая. Подкасты будут доступны бесплатно с рекламой от партнеров и без рекламы по подписке — $7 в месяц. Для украинских подписчиков будет действовать скидка — $3,7 в месяц.

Платформа впервые стартовала в ноябре 2019 года. Разработчики провели 50 интервью с пользователями из США и в январе 2020 года выпустили прототип. Бета-версию приложения в Google Play и App Store уже скачали более 1,5 тыс. пользователей. По ожиданиям создателей стартапа, до конца апреля продукт выйдет на 5 тыс. установок.

Напомним: согласно данным аналитической компании Podtrac, количество загрузок подкастов с марта по апрель 2020 года выросло на 4%.

Напомним: ранее стало известно, что «Суспільне» выпустило серию подкастов-расследований.

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Фото: скриншот

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