«1+1» покажет телепремьеры фильмов «Гуцулка Ксеня» и «Припутні»

3 мая на «1+1» состоится показ двух украинских лент — «Гуцулка Ксеня» в 22:20 и «Припутні» в 00:10. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Гуцулка Ксеня» – фильм-мюзикл, снятый по мотивам одноименной оперетты Ярослава Барнича. События картины разворачиваются в 1939 году, когда до оккупации Западной Украины большевиками остается несколько недель. Американский миллионер украинского происхождения завещает своему сыну Яро «мільйон долярів», но только при условии, что он женится на «сознательной украинке». В поисках невесты парень приезжает в Украину, на родину отца. Он долго ищет девушку, которая стала бы его женой, пока не встречает гуцулку Ксеню, которая меняет все его планы.

Главная роль Ксении стала кинодебютом для юной украинской актрисы Варвары Лущик. Образ Яро воплотил американец украинского происхождения Максим Лозинский. Он учится в Нью-Йоркском университете на композиторском факультете и сам исполнил вокальные партии в фильме. Актерами ленты также стали Игорь Цишкевич, Оливье Бонжур, Екатерина Молчанова, Олег Стефан, Кристина Федорак, Виктория Янчук и другие. Режиссером и сценаристом фильма выступила Елена Демьяненко. Продюсеры – Елена Демьяненко и Дмитрий Томашпольский.

Сюжет украинского фильма «Припутні» основан на пьесе Романа Горбика «Центр». События фильма разворачиваются в течение суток и описывают судьбы трех женщин: бабушки, дочери и внучки. Людка с 20-летней дочерью Светкой едут в деревню к бабушке Зине, чтобы навести порядок на кладбище. Однако эта ежегодная поездка за сутки кардинально изменит жизнь всех героев.

Главные роли в фильме исполняют Нина Набока, Юлия Врублевская и Елена Узлюк. Производство фильма осуществила кинокомпания «Star Media». Режиссером ленты выступил Аркадий Непиталюк, продюсер – Влад Ряшин.

Напомним, телепремьеру «Скаженого весілля-2» на «1+1» посмотрело более 3 миллионов зрителей.

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Фото: «1+1»

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