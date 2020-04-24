Владимир Завадюк: «Суперфинал «Голосу країни» покажет, что будущее уже здесь»

В воскресенье, 26 апреля, в 21:00 на канале «1+1» начнется суперфинал шоу «Голос країни-10». Поклонники вокального шоу переживали, что его проведению может помешать карантин, однако эти опасения оказались напрасными. Команда проекта нашла выход из непростого положения и придумала, как все устроить таким образом, чтобы обеспечить безопасность всех участников юбилейного суперфинала.

О том, как пройдет шоу, «Телекритике» рассказал продюсер Владимир Завадюк.

Шоу должно продолжаться

Когда после объявления карантина вы стали обдумывать перспективы и осознали, с каким явлением столкнулись, какие трудности прежде всего себе представили?

Когда ввели карантин, мы столкнулись и с трудностями, и с возможностями. Нам нужно было произвести суперфинал в абсолютно новой реальности: без зрителей, без тренеров и полностью подчинить идею суперфинала теме самоизоляции, при этом не потеряв эффекта шоу, праздника. Перед нами стояла задача сделать эфир, который будет максимально мотивирующим для нашей аудитории. Также после введения карантина мы вместе с руководством канала, генеральным продюсером «1+1» Максимом Кривицким, главным продюсером развлекательных программ Олей Слисаренко, генеральным продюсером «1+1 Продакшн» Викой Шульженко приняли решение, что вместо двух программ нокаутов выйдут четыре. Они прошли с хорошими показателями и также помогли многим людям оставаться дома в воскресенье. А нам, в свою очередь, позволили выиграть время для подготовки к сложному технологичному суперфиналу, найти новые идеи и решения.

Последний выпуск «Голоса» прошел в необычном формате – показали лучшие выступления за 10 лет. Это сделали, чтобы потянуть время, и команда смогла подготовиться к суперфиналу в новом формате?

Идея дайджеста была у нас давно, и мы поняли, что во время карантина зритель больше времени хочет провести вместе с проектом «Голос країни». Мы хотели вспомнить всех звезд «Голосу країни», а также напомнить зрителям, за кого им предстоит голосовать в суперфинале. Этот эпизод прошел с прекрасными для канала цифрами.

Рассматривался ли вариант отложить производство шоу до момента, когда карантин закончится?

Такой вариант даже не рассматривался, ведь мы понимали, что зрители очень любят шоу и ждут продолжения истории, прерванной буквально перед финишной прямой. Проект должен во время карантина сопровождать зрителя, ведь он о мечте, мотивации и таланте, а это сейчас особенно необходимо нашей аудитории.

Направление «Большие развлекательные шоу» и канал «1+1» всегда стремятся быть на шаг впереди. Мы понимаем, что мир уже изменился, и изменится еще больше после пандемии и кризиса. Это сильно повлияет на всю телеиндустрию, и мы хотим быть в числе тех первых, кто максимально быстро адаптируется к изменениям. Именно поэтому мы готовим суперфинал с использованием современных технологий.

Технологическая революция

В анонсе суперфинала сказано, что вы совершили настоящую технологическую революцию. О чем именно идет речь?

С началом карантина мы объявили, что проведем финал без зрителей. В суперфинале будут использоваться эффект голограммы, технология Alfa-канала и прозрачный проекционный экран для работы ведущих. В целом в этом эпизоде зрители увидят много красочного онлайн-виджеинга.

Участники будут выступать на светодиодном кубе, не пересекаясь при этом друг с другом, наши тренеры будут находиться у себя дома, но на связи со студией. Ведущие Катя Осадчая и Юра Горбунов также будут изолированы, а у нас в студии они будут появляться при помощи проекционного экрана с эффектом голограммы. Зрители будут появляться после выступления участников на экранах.

Кроме того, абсолютно все подготовительные работы – репетиции, интервью, съемки бьюти шотов – были произведены онлайн. Спасибо режиссерам, они руководили на расстоянии участниками и рассказывали, что и как им делать. То есть, все, что можно было предпринять для максимально безопасной организации процесса, мы реализовали. Результат зрители смогут увидеть в воскресенье в 21:00.

Сколько человек готовит проект?

В течение последнего месяца шоу готовит около 200 человек.

Как вся ваша команда коммуницировала между собой во время подготовки шоу, к каким инструментам прибегали, чтобы коммуникация не развалилась?

Все совещания проходят практически круглосуточно при помощи FaceTime, Skype и Zoom. Так же происходят репетиции с участниками. Это будет первый пример среди украинских проектов, как можно произвести шоу при помощи всех тех даров цивилизации, которые у нас есть: компьютеров, смартфонов, социальных сетей.

Вам пришлось все выдумывать самим или вы где-то позаимствовали какие-то идеи, ведь с проблемами, аналогичными вашим, столкнулись команды различных шоу во всем мире?

Безусловно, мы работали над суперфиналом совместно с правообладателями шоу, все наши решения согласовывали с ними. Глобально то, каким будет наш финал от начала и до конца, – это наша идея, которая впервые будет реализована в формате The Voice.

Объятия в Zoom

Как вы думаете, каким образом необычная атмосфера на съемках скажется на конкурсантах – им будет легче выступать (ведь зрителей не будет в зале) или сложнее (ведь реакция зала много значит для артиста)?

Мне кажется, что им будет интересно выступать. Мы понимаем, что пандемия в течение года изменит привычное видение большинства телевизионных шоу. Многие из них с ограничениями будут выходить в эфир, а, возможно, и без зрителей. Наши участники – первопроходцы. Мы создадим все условия, чтобы им было комфортно, и чтобы они находились в безопасности. Для этого у нас на связи будут тренеры и виртуальная аудитория, которая будет поддерживать их из дома аплодисментами. Кстати, над идеей эфира работала наша команда постановщиков: Мария Григоращенко, Наталья Лысенкова и Наталья Ровенская и главный режиссер Андрей Музыка.

Чем еще этот финал удивит телезрителя?

Этот финал покажет зрителям, что можно быть далеко друг от друга, но при этом на расстоянии вытянутой руки, он покажет, что будущее уже здесь. Он станет испытанием для каждого участника, а также новой страничкой для главной пары года – Тины и Дана. Они готовят дуэт и еще кое-что очень особенное. Не пропустите это выступление в суперфинале в воскресенье.

Предполагается, что все деньги, которые поступят от смс-голосования и рекламы, пойдут на благотворительность – на них закупят защитные средства для медиков, борющихся с эпидемией. О какой примерно сумме может идти речь?

Я думаю, что пока рано говорить о сумме, все будет понятно в понедельник. Эта сумма станет первым взносом в благотворительном музыкальном марафоне «Ти не один», который состоится 3 мая в 21:00 на телеканале «1+1». Собранные средства пойдут на приобретение средств индивидуальной защиты для украинских медиков.

Чья была идея помочь медикам?

Это была общая идея всей команды проекта, которую поддержали Максим Кривицкий, Ярослав Пахольчук, а также Ольга Слисаренко.

Лично вам как дались последние недели, что оказалось самым сложным в этих условиях?

Я считаю, что последние недели стали для нас испытанием и одновременно дали нам возможность не потерять связь даже на расстоянии, научили нас работать удаленно, иногда замедляться, благодаря этому у нас появилось много новых идей. Мне очень хочется обнять всех наших участников, тренеров, мою команду, но это станет возможным только после карантина, а пока мы научились обниматься виртуально в Zoom.

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Фото, видео: 1+1 media

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