Film.ua Group снимет драматический сериал «Не тот человек»

FILM.UA Group cообщила, что запустила в производство новый сериал «Не тот человек». Об этом стало известно на Facebook-странице кинокомпании.

Восьмисерийная криминальная драма под названием «Не тот человек» будет основана на реальных событиях. По сюжету, отца главной героини несколько лет назад обвинили в убийстве ее младшей сестры. Девушка пытается начать новую жизнь, но каждый раз неудачно. Неожиданно она узнает, что в их регионе уже много лет орудует серийный маньяк, за преступления которого отбывает срок ее отец и еще восемь невиновных людей.

Сериал основан на истории серийного убийцы Сергея Ткача, который более двух десятков лет безнаказанно убивал людей, а за его преступления отбывали срок другие люди. На его счету – более ста жертв.

Над фильмом работают креативный продюсер Олеся Лукьяненко и режиссер Ирина Громозда, известные по криминальному нуару «Прятки», ретро-драме «Мотыльки», драмеди «Папа Дэн» и другим проектам. Идея сериала принадлежит сценаристу Ивану Тимшину.

Пока проект находится находится на стадии разработки, о старте съемок сообщат позже.

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Фото: Film.ua

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