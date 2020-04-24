Ежемесячно аудитория Telegram увеличивается на 400 млн человек

В своем официальном блоге Telegram отчитался о приросте аудитории, а также заявил о намерении создать функцию групповых видеозвонков.
Согласно данным компании, в 2020 году каждый день в Telegram регистрируется 1,5 млн новых пользователей, а это значит, что ежемесячный прирост аудитории составляет 400 млн человек. В прошлом году ежемесячный рост стоял на отметке в 300 млн. В компании также утверждают, что Telegram является самым загружаемым приложением в категории социальных сетей в более чем 20 странах мира.
Также мессенджер намерен запустить функцию групповых видеозвонков. Когда именно это произойдет, пока не известно, но думаем, что в ближайшее время, потому как Telegram может спокойно конкурировать с Zoom, испытывающим проблемы с обеспечением безопасности пользователей.
«Мы сосредоточимся на том, чтобы обеспечить безопасные групповые видеозвонки в 2020 году», — сказано в сообщении.
Напомним: ранее стало известно, что в Telegram появились папки чатов и другие новые функции.
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Стримь, Telegram, стримь!
Фото: Telegram