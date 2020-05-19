Netflix и Amazon возобновят съемки во Франции

Стриминговые сервисы Netflix и Amazon готовятся возобновить производство над своими сериалами во Франции, пишет Variety.

В частности, речь идет о проектах «Вольтер, Микст» и «Арсен Люпин» с Омаром Си, съемки которых приостановились в марте.

Продюсер «Вольтер, Микста», компания En Voiture Simone планирует приступить к работе в середине июля на юге Франции, в то время как «Арсен Люпин», которого продюсирует студия Gaumont, начнет съемки в сентябре. Сериал снимался в Лувре, который должен открыться 2 июня.

«Вольтер, Микст» рассказывает про общеобразовательную школу для мальчиков в 1960-х годах, в которой все переворачивается с ног на голову, когда в нее начинают зачислять девочек. «Арсен Люпин», в свою очередь, это современный пересказ истории об одноименном грабителе и мастере маскировки Арсене Люпине.

Среди других французских фильмов, которые должны сниматься в июне — это историческая драма «Эйфель» с Романом Дюри и звездой «Полового воспитания» Эммой Макки, а также драма Фреда Кавайе о Второй мировой войне «Прощайте, Монсеньор Хафман» с Даниэлем Оте и Жилем Лелушем. Оба фильма будут сняты в Париже.

Фото: Netflix

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!