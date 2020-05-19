Технологичный гигант Baidu инвестирует $70 млн в видеостриминг

По словам представителей компании, китайский технологический гигант Baidu инвестирует $70,3 млн в сектор потокового вещания, передает variety.com.

Компания намерена обойти Douyin (китайскую версию TikTok) и Kuaishou (видеоплатформа, прямой конкурент TikTok).

Согласно сообщению китайского издания Caixin, вице-президент Baidu Шен Доу заявил на прошлой неделе, что новые инвестиции компании будут потрачены на расширение пользовательской базы видеоплатформы iQiyi и привлечение создателей высококачественного контента. Также компания намерена добавить контент видеоплатформы Haokan в результаты выдачи и интегрировать данную платформу с iQiyi.

Напомним, что продукты Baidu весьма популярны в Китае, особенно ее поисковая система.

Ранее стало известно, что топ-менеджер Кевин Майер уходит из Disney+ в TikTok.

Читайте также:

Фото: itc.ua

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!