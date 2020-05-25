Рекламная сеть The Washington Post вышла на рынок локальных медиа

17 сентября 2019 года The Washington Post презентовала рекламную сеть Zeus. Данный продукт позволяет компаниям покупать автоматизированную рекламу в режиме реального времени так же, как и Big Tech-платформы. А 21 мая стало известно, что адтех-продукт выходит на рынок локальных медиа.

The Washington Post заключила контракт с Local Media Consortium. Согласно договоренностям, Local Media Consortium, в который на данный момент входят 3,5 тыс. локальных изданий США, внедрит платформу и поможет местным СМИ заработать на рекламе.

Напомним, что Zeus является площадкой для размещения медийной рекламы внутри сети изданий. Ее особенность в том, что она никак не связана с существующими рекламными биржами и платформами. Разработчики считают, что данная сеть станет лучшей альтернативой Facebook и Google, «ведь рекламодатели часто говорят о том, что в этих сетях контент не проверяется, а других вариантов для быстрой и эффективной покупки рекламы у них нет». Издания, вошедшие в сеть, смогут открыть свои рекламные площадки для большего количества рекламодателей, пишет The Washington Post. В случае с Local Media Consortium, Zeus обеспечит рекламодателям доступ к аудитории 3,5 тыс. локальных американских СМИ.

Ранее стало известно, что суд обязал Иран выплатить журналисту Washington Post $180 млн.

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Фото: Washington Post

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