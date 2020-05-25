Начал вещание телеглянец Fashion TV Ukraine

Со спутника Azerspace-1, расположенного в орбитальной позиции 46° в.д., начал вещание Fashion TV Ukraine. Ранее говорилось о том, что телеканал будет вещать со спутника в формате 4K, без рекламы в эфире. Об этом пишет Mediasat.
Канал позиционируется как телеглянец о моде, сосредоточенный исключительно на украинском контенте, и освещающий события из мира местной фешн-индустрии.
Параметры вещания Fashion TV Ukraine: спутник AzerSpace 1 (46° в.д.); частота – 11095 МГц, поляризация горизонтальная, символьная скорость 30000 Мбит/сек, FEC–5/6, DVB-S2/8PSK/HEVC/SD/BISS.
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Фото: скриншот
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