ДиджиталНовости

Начал вещание телеканал футбольного клуба «Шахтер»

от Telekritika
От Telekritika 675
Главная Диджитал Начал вещание телеканал футбольного клуба «Шахтер»

Канал вещает в тестовом режиме на сервисе OLL.tv.

Донецкий «Шахтер» запустил клубный телеканал. Об этом заявил на своей Facebook-странице генеральный директор клуба Сергей Палкин. Трансляция пока проводится в тестовом режиме, а программная сетка сформирована преимущественно из архивных матчей.

«В начале следующего сезона мы планируем создавать собственный видеоконтент, о чем сообщим болельщикам дополнительно, — сообщил Сергей Палкин. — С сегодняшнего дня Shakhtar.TV работает для подписчиков сервиса OLL.tv. Уже в ближайшее время клубный канал появится в сетях украинских кабельных операторов и OTT-провайдеров».

Напомним, пользователям Megogo с февраля стал доступен популярный спортивный канал Setanta Sports+.

Фото: Facebook-страница Сергея Палкина

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Disney запустил короткометражки из вселенной «Холодное сердце»

08.04.2020

НСЖУ призывает обеспечить свободное передвижение прессы во время...

02.04.2020

Президент Беларуси запретил хайповать на коронавирусе

14.04.2020

На канале «Украина» состоится премьера фильма «Дочки»

31.03.2020

Канал «Украина» назвал дату старта сериала «Отважные»

01.04.2020

«UA: Культура» покажет четыре украинские ленты, снятые при...

30.03.2020

В Telegram появились папки чатов и другие новые...

31.03.2020

Медийные организации выступили против трансляций уроков на NewsOne,...

07.04.2020

Просмотр новостей на YouTube вырос на 75%

14.04.2020

Коалиция «За свободный интернет» выступила с заявлением по...

14.04.2020
Avatar