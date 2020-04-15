Начал вещание телеканал футбольного клуба «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» запустил клубный телеканал. Об этом заявил на своей Facebook-странице генеральный директор клуба Сергей Палкин. Трансляция пока проводится в тестовом режиме, а программная сетка сформирована преимущественно из архивных матчей.

«В начале следующего сезона мы планируем создавать собственный видеоконтент, о чем сообщим болельщикам дополнительно, — сообщил Сергей Палкин. — С сегодняшнего дня Shakhtar.TV работает для подписчиков сервиса OLL.tv. Уже в ближайшее время клубный канал появится в сетях украинских кабельных операторов и OTT-провайдеров».

Напомним, пользователям Megogo с февраля стал доступен популярный спортивный канал Setanta Sports+.

Фото: Facebook-страница Сергея Палкина

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