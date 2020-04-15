Главная Новости Президент назначил Елену Ницко членом Нацсовета
Президент назначил Елену Ницко членом Нацсовета
НовостиСМИТВ

Президент назначил Елену Ницко членом Нацсовета

от Telekritika
Telekritika 666

Регулятор получил нового члена.

15 марта 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Елену Ницко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины, статей 4, 6 Закона Украины «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания» постановляю назначить Ницко Елену Анатольевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», – сказано в документе.

Ранее Елена Ницко работала директором по маркетингу в «СинемаСити». О своем уходе из компании она сообщила 20 марта.

Напомним, 5 марта 2020 года президент указом №68/2020 уволил членов Нацсовета Ульяну Фещук и Сергея Костинского и переназначил Юрия Зиневича и Валентина Коваля.

Кворум в Нацсовете составляют шестеро членов — двое от президента и четверо от парламента.

Читайте также:

Президент Зеленский переназначил двоих членов Нацсовета
Лицензии трех компаний аннулированы Нацсоветом
Нацсовет назначил внеплановые проверки телеканала «Прямий» и «Радіо Слобожанщіни»
Провайдеры призывают Нацсовет не инициировать проверки по обращению НАМУ
Нацсовет меняет порядок работы во время карантина

Фото: Facebook Елены Ницко

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Виолетта Логунова стала ведущей информационной программы на канале...

30.03.2020

Борьба с коронавирусом: TikTok выделит $250 млн в...

10.04.2020

Прокуратура возбудила дело по факту избиения журналиста Obozrevatel

01.04.2020

В спецвыпуске «Голосу країни» покажут самые яркие выступления...

14.04.2020

Стало известно расписание телеуроков для украинских школьников

01.04.2020

Нацсовет сообщил об изменениях в работе в связи...

16.03.2020

Школьникам открывают доступ к OLL.TV

06.04.2020

Slack интегрировал в свое приложение аудиозвонки Zoom, Microsoft...

02.04.2020

Киноиндустрия обратилась к властям из-за отсутствия госфинансирования киноотрасли

20.03.2020

Актер Джон Красински запустил шоу Some good news

31.03.2020
Avatar