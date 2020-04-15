Президент назначил Елену Ницко членом Нацсовета

15 марта 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Елену Ницко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины, статей 4, 6 Закона Украины «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания» постановляю назначить Ницко Елену Анатольевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», – сказано в документе.

Ранее Елена Ницко работала директором по маркетингу в «СинемаСити». О своем уходе из компании она сообщила 20 марта.

Напомним, 5 марта 2020 года президент указом №68/2020 уволил членов Нацсовета Ульяну Фещук и Сергея Костинского и переназначил Юрия Зиневича и Валентина Коваля.

Кворум в Нацсовете составляют шестеро членов — двое от президента и четверо от парламента.

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Фото: Facebook Елены Ницко

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