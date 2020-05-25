Reuters сфокусируется на пользовательском контенте

В Reuters решили сфокусироваться на пользовательском контенте. В этой связи международное новостное агентство подписало контракт с соцмедийным агентством Storyful, которое принадлежит News Corp., передает mumbrella.com.au.
По словам официальных представителей Reuters, сегодня наблюдается высокий спрос на пользовательский контент, как со стороны читателей, так и СМИ. В агентстве это связывают, прежде всего, с пандемией коронавируса: прежде медиа никогда не использовали такое большое количество пользовательского контента, как во время пандемии. А тут всем вдруг стало интересно, чем люди занимаются на карантине.
Согласно условиям сделки, у Reuters получит доступ к эксклюзивному видеоконтенту от Storyful. Этот контент будет появляться в подписном сервисе Reuters Connect, где агрегируются материалы от партнеров новостного агентства.
Напомним: ранее стало известно, что Reuters и Synthesia создали прототип виртуального телеведущего.
Читайте также:
Facebook будет платить Reuters за фактчекинг
Британское правительство в 60-70-х тайно финансировало Reuters
Reuters и Facebook запустили онлайн-курс по борьбе с фейками
Фото: Unsplash
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!