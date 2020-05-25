Reuters сфокусируется на пользовательском контенте

В Reuters решили сфокусироваться на пользовательском контенте. В этой связи международное новостное агентство подписало контракт с соцмедийным агентством Storyful, которое принадлежит News Corp., передает mumbrella.com.au.

По словам официальных представителей Reuters, сегодня наблюдается высокий спрос на пользовательский контент, как со стороны читателей, так и СМИ. В агентстве это связывают, прежде всего, с пандемией коронавируса: прежде медиа никогда не использовали такое большое количество пользовательского контента, как во время пандемии. А тут всем вдруг стало интересно, чем люди занимаются на карантине.

Согласно условиям сделки, у Reuters получит доступ к эксклюзивному видеоконтенту от Storyful. Этот контент будет появляться в подписном сервисе Reuters Connect, где агрегируются материалы от партнеров новостного агентства.

Напомним: ранее стало известно, что Reuters и Synthesia создали прототип виртуального телеведущего.

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Фото: Unsplash

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