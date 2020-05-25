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В первом квартале 2020 года 2 млн абонентов отказались от услуг Pay TV — исследование

от Telekritika
От Telekritika 692
Главная Новости В первом квартале 2020 года 2 млн абонентов отказались от услуг Pay TV — исследование

Данные Leichtman Research Group.

Согласно данным исследования, проведенного аналитической компанией Leichtman Research Group, крупнейшие провайдеры платного телевидения в США, составляющие около 95% рынка, потеряли в первом квартале 2020 года 2 065 000 абонентов.

Так, аналитики отмечают, что операторы спутникового ТВ в течение января-марта 2020 года потеряли 1,030 млн абонентов. В первом квартале 2019 года потери составляли 810 тыс. подписчиков.

7 ведущих компаний, предоставляющих услуги кабельного ТВ, суммарно потеряли 595 тыс. подписчиков. Для сравнения: в первом квартале 2019 года потери составляли 335 тыс.

Крупнейшие телефонные компании потеряли около 125 тыс. абонентов. За тот же период годом ранее их потери составляли 105 тыс.

Ключевые vMVPD-провайдеры потеряли около 320 тыс. подписчиков. (225 тыс. абонентов они потеряли за тот же период в 2019 году).

Напомним: ранее стало известно, что к 2025 году абонентская база платного ТВ достигнет 1,06 млрд пользователей.

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Фото: Unsplash

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