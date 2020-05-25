Совет по господдержке кинематографии утвердил даты приема заявок на 14 конкурс Госкино

25 мая прошло заседание Совета по государственной поддержке кинематографии, где заслушали ряд инициатив от Государственного агентства по вопросам кино.

На заседании рассмотрели рекомендации по граничным объемам средств, которые будут выделяться на производство отдельного фильма по каждому направлению. Глава Госкино Марина Кудерчук предложила следующие ограничения:

игровые полнометражные национальные фильмы для широкой аудитории — господержка до 80% общей сметной стоимости — до 30 млн грн; игровые полнометражные совместного производства (копродукция) — до 80% общей сметной стоимости — до 30 млн грн; игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости — до 100% общей сметной стоимости — до 37,5 млн грн; игровые полнометражные фильмы художественной и культурной значимости, авторские, совместного производства — господдержка обусловлена нормами Европейской конвенции про совместное кинематографическое производство — до 37,5 млн грн; игровые полнометражные фильмы для детской аудитории — господдержка до 100% (до 37,5 млн грн); неигровые документальные фильмы (национальные) — до 2,5 млн грн; неигровые фильмы совместного производства — до 2,5 млн грн; граничный объем средств на производство анимационных фильмов: полнометражные — до 37,5 млн грн; короткометражные — до 2,5 млн грн.



Данные ограничения рекомендуются для фильмов, которые будут участвовать в питчинге уже в этом году. Совет кинематографии принял за основу данную рекомендацию. Однако ее будут рассматривать и голосовать за нее после подачи более детального представления от Госкино.

Также Госкино предложило объявить подачу на четырнадцатый конкурсный отбор в ближайшее время. «Мы предлагаем начать как можно скорее, чтобы мы успели до начала осени провести питчинги и не затягивать с подписанием договоров на конец ноября», — отметила глава Госкино Марина Кудерчук.

Было предложено объявить конкурс на следующей неделе (с 1 июня) и установить дедлайн — 30 дней. Данное решение члены совета поддержали. Сергей Зленко в свою очередь также предложил отменить распределение копродукционных фильмов на авторские и массовые, а вместо этого распределять по доле Украины в общем бюджете: мажоритарные с большей долей и миноритарные — с меньшей. Андрей Халпахчи поддержал предложение и отметил, что это европейская практика, и она более целесообразна.

Сергей Зленко также поинтересовался требованиями к подаче сценариев сериалов: необходимо ли для этого подавать полностью сценарии всех серий, или же достаточно синопсиса. Людмила Горделадзе отметила, что ранее требовался сценарий для 12 серий. Андрей Дончик отметил, что форма поддержки рассчитана в основном на минисериалы 4/8/12 серий, а не на многосерийные проекты, где около 60-ти серий. По этой причине необходимо подавать сценарии всех эпизодов.

По результатам заседания совет проголосовал за прием заявок на 14 конкурс с 1 по 30 июня и за распределение копродукционных фильмов по мажоритарной и миноритарной доле Украины по предложению Сергея Зленко.

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Фото: unsplash

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