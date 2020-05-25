Стриминговый сервис Mubi обзавелся библиотечным контентом

Стриминговый сервис Mubi, специализирующийся на артхаусном кино, добавил новый раздел — «Библиотека». Об этом сообщает variety.com.

Теперь подписчики смогут пересматривать любимое авторское кино бесчисленное количество раз, при чем абсолютно бесплатно. Тут стоит отметить, что многие киностриминги взымают определенную плату за одноразовый просмотр, либо же предлагают абонентам «выкупить» фильм навсегда. Однако в Mubi, который изначально задумывался как соцсеть для киноманов, решили пойти иным путем. Подписчики, как и раньше, будут платить за доступ к новинкам, но после того, как премьеры будут перенесены в раздел «Библиотека», пользователи смогут их просматривать до бесконечности, не платя ни цента.

Раздел работает только в веб-версии и включает не только новинки, но и фильмы прошлых лет. Полная коллекция уже доступна для просмотра на mubi.com/library. Отметим, что контент будет варьироваться в зависимости от страны. К примеру, подписчикам из Великобритании доступны «Портрет дамы в огне» Селин Сьяммы, «Сувенир» Джоанны Хогг, «Светская жизнь» Клер Дени и «Двойная жизнь Вероники» Кшиштофа Кеслевского.

Скоро раздел появится и в iOS-, Android-приложениях платформы.

Напомним: ранее стало известно, что пользователи признали Netflix самым надежным стриминговым сервисом.

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Фото: Mubi

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