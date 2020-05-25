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В шоу «Від пацанки до панянки-4» победила Евгения Мазур
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В шоу «Від пацанки до панянки-4» победила Евгения Мазур

от Telekritika
Telekritika 3769

На Новом канале закончился четвертый сезон реалити.

25 мая Новый канал показал заключительный 15 выпуск реалити-шоу «Від пацанки до панянки». До финала дошли четыре участницы – Юлия #Бандитка Чигринец, Анастасия #Мивина Иваненко, Виктория #Боксерша Алехина и Евгения #Батюшка Мазур.

На традиционном выпускном балу финалистки станцевали вальс и произнесли свои речи в пристутсвии бывших одноклассниц, преподавателей Школы леди и родных.

После директор Школы леди Татьяна Мокриди назвала имя победительницы: «Победительницей четвертого сезона проекта «Від пацанки до панянки» стала Евгения Мазур».

Участница получила золотую брошку и сертификат на 100 тыс грн.

Напомним, реалити «Від пацанки до панянки» создано по британскому формату «From Ladette to Lady». Украинскую версию снял Friends Production по заказу Нового канала. Победительницей первого сезона стала Галина Полудневич, второго — Анна Савенец, в третьем сезоне победу одержала Яна Ковальская.

Четвертый сезон шоу старовал в эфире Нового канала 17 февраля 2020 года под хештегом #загублені. Упор в новом сезоне был сделан на психологию. Также полностью был изменился директорский состав Школы леди. Съемкии длились четыре месяцаю. Полуфинал реалити-шоу «Від пацанки до панянки» сняли в Азии.

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Фото: Новый канал, скриншоты

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