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Анастасия Луговая стала героиней клипа на песню alyona alyona

от Telekritika
От Telekritika 127
Главная МедиатусовкаLight news Анастасия Луговая стала героиней клипа на песню alyona alyona

Песня посвящена пострадавшим от насилия.

10 сентября alyona alyona представила премьеру видео на песню «Сумно», посвященную пострадавшим от насилия. Главной героиней видео стала журналистка канала «Интер» Анастасия Луговая, которую жестоко избили в поезде Мариуполь-Киев и едва не изнасиловали в присутствии маленького сына. Об этом сообщает команда певицы.

Во время работы в социальной службе сквозь Алену проходили различные истории, в которых люди страдали, боялись, боролись за жизнь и за детей, пытались быть услышанными. «Большинство из тех, кто обращался в социальную службу, боялись говорить о физических расправах над собой. Поэтому для меня большим поступком стало согласие Анастасии принять участие в съемках, потому что она как никто понимает смысл моего текста. Она не молчала! И я призываю каждого человека, пережившего насилие над собой или ставшего его свидетелем: расскажите об этом, не молчите об этом! Ведь если хоть одна жизнь будет спасена – это уже большое достижение!» — рассказывает исполнительница о своей работе.

«Это как слова с моей души, будто написаны мной. Когда я была в больнице, мне очень хотелось кричать о том, что не надо молчать о насилии и не надо стесняться этой темы. Своим примером я хочу показать — нечего бояться! Пришло время менять свою жизнь к лучшему. Люди, не будьте равнодушными к ситуациям, которые происходят на ваших глазах, приходите на помощь. Нам с сыном никто не помог, и мы спаслись благодаря чуду. Только представьте сколько таких людей, которые спасаются благодаря чуду. А со сколькими это чудо не происходит», — рассказала Луговая.

Всех, кто подвергался насилию, команда исполнительницы призывает выкладывать свои истории с тегами #Сумнотак #Немовчипронасилля. Также там напомнили контакты национальной горячей линии для помощи: 116 123, 0 800 500 335. Бесплатно. Анонимно. Круглосуточно. Конфиденциально.

Напомним, летом Анастасия Луговая сообщила в Facebook, что 31 июля на нее напали. «В поезде «Мариуполь-Киев» около 3:00 на меня было совершено нападение. В купе я была с сыном. Проснулась от ударов по голове. Неизвестный проник в наше купе, одет он был только в трусы, заблокировал двери и начал бить. Прижал к кровати. Держал за горло и бил много раз», — написала женщина.

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