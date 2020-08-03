Суд арестовал мужчину, избившего в поезде журналистку «Интера»

Прокуратура города Киева сообщила, что мужчину, избившего журналистку канала «Интер» в поезде, арестовали на два месяца.

Утром 31 июля в киевскую полицию поступило сообщение о том, что в одном из вагонов пассажирского поезда «Мариуполь-Киев» пассажир избил и пытался изнасиловать Анастасию Луговую.

По словам потерпевшей, мужчина ночью проник в купе и в присутствии ее малолетнего ребенка начал наносить многочисленные удары кулаками по лицу, и пытался ее изнасиловать. Сразу по прибытию поезда на станцию ​​железнодорожного вокзала «Киев — Пассажирский» мужчину задержали. Злоумышленником оказался ранее судимый за совершение кражи уроженец Запорожья.

Мужчине было объявлено подозрение по ч. 1 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

1 августа 2020 года Соломенский районный суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября 2020-го включительно.

За совершенное ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Анастасия Луговая сообщила в Facebook, что 31 июля на нее напали. «В поезде «Мариуполь-Киев» около 3:00 на меня было совершено нападение. В купе я была с сыном. Проснулась от ударов по голове. Неизвестный проник в наше купе, одетый был только в трусы, заблокировал двери и начал бить. Прижал к кровати. Держал за горло и бил много раз», — пишет женщина.

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Фото: ТСН

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