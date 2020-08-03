Фильм «Гуцулка Ксеня» появился на Amazon Prime Video

Созданная при поддержке Госкино лента Елены Демьяненко «Гуцулка Ксеня» появилась на Amazon Prime Video для зрителей Северной Америки. Об этом пишет Госкино в Facebook.

Лента доступна также на ресурсах VIMEO и HOOPLA, на котором «Гуцулка Ксеня» стала фильмом месяца в июле.

Фильм создан по мотивам одноименного произведения основоположника современной украинской оперетты Ярослава Барнича, творчество которого длительное время в Украине было запрещено.

Кинопроект «Гуцулка Ксеня» стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино. Автором сценария и режиссером фильма является Елена Демьяненко, продюсерами — Дмитрий Томашпольский и Алена Демьяненко.

Главные роли в фильме исполнили: Варвара Лущик (Украина), Максим Лозинский (США), Оливье Бонжур (Бельгия), Игорь Цишкевич (США), Олег Стефан (Украина), Екатерина Молчанова (Украина), певица и актриса Соломия Мельник (Dakh Daughters).

Напомним, 3 мая на «1+1» состоялся показ двух украинских лент — «Гуцулка Ксеня» и «Припутні».

Читайте также:

Фото: кадр из фильма «Гуцулка Ксеня»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!