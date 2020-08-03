«Ланет» и 1+1 media возобновляют сотрудничество

Интернет-провайдер «Ланет» сообщил о возобновлении сотрудничества с медиагруппой 1+1 media и возобновлении ретрансляции телеканалов в сети кабельного телевидения. Об этом сказано в пресс-релизе провайдера.

«Сеть Ланет сообщает, что в результате сложных и напряженных переговоров договорные отношения с группой 1+1 media восстановлено. С 5 августа 2020 все отключtнные телеканалы группы вернутся к ретрансляции в сети кабельного телевидения провайдера. Все взаимные претензии сторон улажены, и компании возобновляют свое сотрудничество. Сеть Ланет поддерживает построение рынка платного телевидения, основанное на принципах честной конкуренции и улучшения контентных предложений для абонентов. Также Сеть Ланет выражает надежду, что эта ситуация станет наглядным примером того, что любые проблемы решаются за столом переговоров. Даже между такими «сложными» партнерами, как 1+1 media и Ланет. Недавний конфликт, который также имел резонанс в публичной плоскости, стороны считают таким, который был чрезмерно эмоциональным и является пока исчерпанным», — сообщила пресс-служба «Ланет».

В пресс-службе 1+1 media «Телекритике» подтвердили информацию о возобновлении сотрудничества.

Напомним, ранее «Ланет» обвинил 1+1 media в давлении, однако медиагруппа опровергла это.

27 июля медиагруппа распространила заявление о прекращении договора с ООО «Сеть Ланет». В свою очередь, заместитель директора «Сети Ланет» Дмитрий Ганзенко, отвечая на запрос «Телекритики», сообщил тогда, что идут о переговоры о заключении нового соглашения.

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Фото: unsplash

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